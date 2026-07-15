Detienen a hombre acusado de abusar de su nieta en Piedras Negras

Un hombre de 65 años fue detenido por el presunto abuso sexual de su nieta, una menor de 15 años. Un juez definirá este 15 de julio si es vinculado a proceso.

Un hombre de 65 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de su propia nieta, una adolescente menor de 15 años en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en un domicilio de la colonia Año 2000.

El caso salió a la luz después de que se presentó una denuncia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, lo que dio paso a la integración de la carpeta de investigación.

Con los datos recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de José "N", la cual fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía General del Estado al ser señalado como presunto responsable.

Tras su detención, el acusado fue presentado ante un juez durante la audiencia inicial. Sin embargo, decidió no declarar y, a través de su defensa, pidió la duplicidad del término constitucional, un recurso que permite ampliar el plazo para que el juez resuelva su situación jurídica.

La audiencia se reanudará el 15 de julio y la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito que se le imputa.