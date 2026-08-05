Detienen a frutero por grabar a mujeres sin su consentimiento

Frutero fue detenido en Saltillo por realizar grabaciones a mujeres sin su consentimiento y publicarlas en su red social de TikTok.

Un hombre dedicado a la venta de fruta en la Zona Centro de Saltillo fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de ser señalado por presuntamente grabar a mujeres sin su consentimiento y difundir los videos a través de su cuenta de TikTok.

De acuerdo con la autoridad, fueron las denuncias realizadas por los mismos usuarios en redes sociales las que permitieron identificar al presunto responsable, quien fue ubicado por elementos de la Policía Municipal en coordinación con el Agrupamiento Violeta. El ahora detenido fue identificado como Tereso "N", de 54 años, el cual quedó a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo un llamado a todas las mujeres que consideren haber sido afectadas por estas acciones para que presenten la denuncia correspondiente y así fortalecer las indagatorias. Además, recordó que la Línea Violeta, esta disponible en el número 800 846 5382, misma que ofrece atención y orientación a víctimas de violencia de género.