Detienen a encargado de anexo por presunto abuso en Saltillo

Familiares de Katty Elizabeth, de 16 años, una menor quien vivió momentos de terror en el anexo "Nueva Vida" que se encuentra en la calle Éxodo

Familiares de Katty Elizabeth, de 16 años, una menor quien vivió momentos de terror en el anexo "Nueva Vida" que se encuentra en la calle Éxodo de la colonia El Salvador.

Según dijo su mamá, el 18 de Octubre acudió a visitar a su hija quien se encuentra internada en ese anexo y tras varios momentos de convivencia, su hija le comentó algo que la dejó helada.

Presuntamente había sido abusada sexualmente en dos ocasiones por Jesús Cristian N, de 43 años, quien es encargado del anexo.

Ante esta situación y con impotencia, la mamá pidió ayuda a través del Sistema de Emergencias 911 para pedir ayuda y poder hacer justicia para su hija.

Oficiales de la Unidad de Integración Familiar(UNIF) acudieron de manera inmediata y tras entrevistarse con la víctima, procedieron con la detención de Jesús, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Katty, comentó que en múltiples ocasiones había sido violentada de manera verbal, además de física, situación que preocupó a su madre.

Ahora todo recae en la familia de Katty, tienen que acudir a la Fiscalía General del Estado a interponer las denuncias y que se investigue más a fondo esta situación.