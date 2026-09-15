Detienen a dos tras recuperar tractocamión en Ramos Arizpe

Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila

Un tractocamión que había sido sustraído el pasado sábado 12 de septiembre sobre la carretera Monterrey-Saltillo fue recuperado por elementos de la Policía Estatal de Coahuila, tras activarse el protocolo de reacción a partir del reporte recibido en el Sistema Estatal de Emergencias.

La unidad fue ubicada junto con una góndola durante las labores de supervisión realizadas en el Arco de Seguridad de la Policía Estatal, en el municipio de Ramos Arizpe, donde los elementos actuaron conforme a los protocolos establecidos y sin poner en riesgo a terceras personas.

Detienen a dos hombres durante el operativo

Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

La corporación estatal destacó que la reacción oportuna y la preparación de los elementos permitieron recuperar la unidad sustraída y realizar las detenciones dentro del marco de la ley, como parte de las acciones de vigilancia que se mantienen en las carreteras y puntos estratégicos de Coahuila.