Detienen a dos por entregar documentos falsos de la FISEL

Fernández Montañez explicó que hasta ahora se han abierto 15 carpetas de investigación, pero se siguen recibiendo las denuncias

Luego de que se recibieran poco más de 15 denuncias por intimidación electoral, la Fiscalía General del Estado concretó dos órdenes de aprehensión y se espera que el número aumente, informó el titular de la FGE, Federico Fernández Montañez.

Dio a conocer que durante los últimos días se recibieron denuncias en distintas regiones del estado debido a que personas desconocidas colocaron supuestos citatorios de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) para advertir sobre la presunta comisión de delitos electorales, pero dichos documentos resultaron apócrifos.

Detectan documentos falsos en varias regiones de Coahuila

Expuso que los hechos se presentaron en al menos tres regiones; en particular en los municipios de Saltillo, Matamoros y Monclova, durante la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 de mayo.

Los documentos aparentemente eran notificaciones oficiales de autoridades federales, que buscaban disuadir a militantes de un partido de realizar proselitismo e incluso inhibir su participación al salir a votar el próximo domingo.

Fernández Montañez explicó que hasta ahora se han abierto 15 carpetas de investigación, pero se siguen recibiendo las denuncias, y gracias a ello fue posible identificar a personas que, haciéndose pasar por funcionarios federales, cometieron estos actos de intimidación en domicilios particulares.

Gracias a ello, se pudo detener a dos presuntos implicados en estos actos, uno en la Región Laguna y otro en la Región Sureste.

El fiscal indicó que las órdenes de aprehensión se solicitan con fundamento en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y actualmente, después de llevarse a cabo las audiencias respectivas, se realizó la imputación de los delitos, justificando en ambos casos la medida de prisión preventiva para posteriormente fijar la fecha de audiencia de vinculación.

Analizan nuevas órdenes de aprehensión

Fernández Montañez indicó que en los siguientes días se continuará con la integración del resto de las carpetas de investigación para, en su caso, de contar con elementos suficientes, solicitar al Poder Judicial adicionales órdenes de aprehensión para quienes resulten probables responsables de estos delitos.