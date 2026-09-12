Detienen a cuatro personas por daños a infraestructura municipal

Cuatro personas fueron detenidas por daños y allanamiento en instalaciones de servicios públicos, entre ellas bombas del SIMAS en Torreón.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a cuatro personas relacionadas con distintos hechos registrados en instalaciones y equipamiento de servicios públicos, entre ellos daños y allanamiento en bombas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

De acuerdo con el reporte, uno de los detenidos fue detectado mediante las cámaras de videovigilancia cuando manipulaba una malla ciclónica y un poste de luz en la colonia El Fresno. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En otro hecho, policías municipales localizaron a dos hombres al interior de una bomba de SIMAS ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, donde presuntamente ocasionaron daños a las instalaciones. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad competente.

Finalmente, en el sector de Grandes Pintores y Almendros fue asegurada otra persona que se encontraba dentro de una bomba de SIMAS y tenía una escalera colocada para ingresar al inmueble. Al no acreditar autorización para permanecer en el lugar, fue detenido por allanamiento.