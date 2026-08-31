Detienen a conductor tras persecución en Ramos Arizpe

El recorrido terminó sobre Venustiano Carranza, entre Plan de Guadalupe y Ocampo, donde el señalado habría bajado de la unidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre señalado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol habría ocasionado un accidente durante la noche del pasado 29 de agosto, luego de impactar su vehículo contra varias mujeres en las inmediaciones del puente La Reyna, en Ramos Arizpe. El percance ocurrió cerca de las 22:00 horas y, según testigos, el automovilista habría intentado escapar después del choque.

Ciudadanos siguieron al conductor por varias calles

Personas que presenciaron los hechos comenzaron a seguir al conductor mientras avanzaba por la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del parque industrial, hasta continuar por diferentes calles de la zona centro.

El recorrido terminó sobre Venustiano Carranza, entre Plan de Guadalupe y Ocampo, donde el señalado habría bajado de la unidad y encarado a algunos de los ciudadanos que lo seguían.

Policías municipales aseguraron al señalado

Ante los llamados de auxilio, policías municipales acudieron al lugar y procedieron al aseguramiento del hombre, quien fue puesto a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

Mientras tanto, se exhortó a las mujeres que resultaron afectadas a acudir ante la autoridad correspondiente para presentar la denuncia y aportar los elementos necesarios que permitan esclarecer el accidente.