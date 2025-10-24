Detienen a acosador de estudiantes en ruta de Ramos Arizpe

La madre de la víctima presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, con el acompañamiento del personal de transporte municipal.

Un hombre fue detenido en Ramos Arizpe luego de ser acusado de acoso contra una estudiante a bordo de una unidad de la Ruta Estudiantil, informó el director de Transporte Municipal, Juan Alberto García.

El incidente ocurrió cuando el sujeto abordó el transporte en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, sitio donde, de acuerdo con reportes, ya había sido visto en repetidas ocasiones siguiendo el mismo patrón de esperar a que subieran las alumnas para incorporarse al recorrido.

De acuerdo con el funcionario, el hombre —originario de la colonia Villas de Santa María— fue sorprendido luego de tocar indebidamente a una estudiante, quien de inmediato reportó el hecho al conductor de la unidad. Este, a su vez, alertó a la Dirección de Transporte, que solicitó la intervención de Seguridad Pública Municipal.

El presunto responsable fue detenido en la base de la ruta y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. La madre de la víctima presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, con el acompañamiento del personal de transporte municipal.

García informó que el hecho fue registrado en video por las cámaras de vigilancia instaladas en la unidad, lo que permitió comprobar los hechos y fortalecer la denuncia. La evidencia ya fue integrada a la carpeta de investigación, junto con el peritaje correspondiente.

El funcionario destacó que este caso sienta un precedente positivo sobre la utilidad del sistema de videovigilancia en las unidades de transporte estudiantil, herramienta que ha permitido reforzar la seguridad de los usuarios y actuar de forma inmediata ante situaciones de riesgo.

Las autoridades municipales reiteraron que las rutas universitarias cuentan con monitoreo constante y protocolos de reacción rápida para proteger a los estudiantes que utilizan este servicio gratuito.