Detienen a 6 personas durante 10 cateos; decomisan armas y droga

Las acciones se enfocaron en la intervención en 10 objetivos, identificados previamente mediante labores de inteligencia de campo y gabinete

En un operativo relámpago que incluyó una decena de cateos, las fuerzas de seguridad de Coahuila lograron cumplimentar seis órdenes de aprehensión y el decomiso de droga y armas, incluida una granada, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Federico Fernández Montañez, informó que este lunes se llevó al cabo el operativo “Escorpión”, como resultado del seguimiento a las mesas de trabajo y reuniones operativas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“El operativo Escorpión es un operativo que nace dentro del seno del Gabinete Estatal de Seguridad encabezado por el gobernador Manolo Jiménez y que viene a complementar y a fortalecer el modelo de seguridad de Coahuila”, declaró el Fiscal.

Explicó que las acciones se enfocaron en la intervención en 10 objetivos, identificados previamente mediante labores de inteligencia de campo y gabinete.

Fernández Montañez detalló que en uno de los domicilios intervenidos fue localizado un artefacto explosivo que representaba un riesgo, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de las fuerzas armadas para retirarlo.

“En un domicilio en particular, se ubicó además una granada, la cual fue retirada por la Secretaría de la Defensa Nacional”, explicó el titular de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal destacó que el operativo se desarrolla mediante la coordinación de corporaciones estatales, municipales y federales. Asimismo, reconoció la participación del Poder Judicial por la rapidez con la que fueron autorizadas las órdenes de cateo.

“Este operativo es un operativo coordinado con fuerzas estatales, municipales y federales, y además un especial agradecimiento al Poder Judicial que nos otorga estas autorizaciones para poder catear estos domicilios”, subrayó.

Fernández Montañez adelantó que este tipo de intervenciones continuará en las distintas regiones de Coahuila, con el propósito de mantener las condiciones de seguridad y paz en la entidad.