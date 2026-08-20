Detienen a 55 personas por consumir alcohol en calles de Saltillo

La autoridad municipal llamó a la población a colaborar mediante el reporte oportuno de personas que consuman alcohol en las calles

Un total de 55 personas fueron detenidas durante el operativo implementado este fin de semana por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de ser sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Las acciones se realizaron en distintos sectores de la ciudad, con mayor incidencia en las zonas poniente y oriente.

Sanción ronda los 4 mil 600 pesos

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la sanción económica por esta falta ronda los 4 mil 600 pesos.

Explicó que el operativo surgió a petición de habitantes de diferentes colonias y busca prevenir situaciones que puedan alterar la tranquilidad de las familias; desde su puesta en marcha, suman ya 167 detenciones.

Piden reportar consumo de alcohol en las calles

La autoridad municipal llamó a la población a colaborar mediante el reporte oportuno de personas que consuman alcohol en las calles.

Los ciudadanos pueden solicitar la intervención de la Policía Municipal a través del número 414-11-14 o mediante los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas y mantener el orden en las colonias de Saltillo.