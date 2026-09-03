Detienen a 24 personas por beber alcohol en calles de Saltillo

Garza Félix recordó que la sanción económica por consumir bebidas embriagantes en la vía pública asciende a 4 mil 600 pesos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó la detención de 24 personas durante el pasado fin de semana por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, como parte de los operativos implementados para mantener el orden y la tranquilidad en las calles de la ciudad. Con estas acciones, el número de personas detenidas por esta conducta llegó a 239 en los últimos cinco fines de semana.

Operativos se concentran en cuatro colonias

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que los principales reportes y detenciones de este fin de semana se concentraron en las colonias La Minita, Nuevo Teresitas, La Amistad y María de León.

Explicó que el operativo responde tanto a una instrucción del alcalde Javier Díaz González como a solicitudes realizadas por habitantes que buscan contar con espacios públicos más seguros.

Multa asciende a 4 mil 600 pesos

Garza Félix recordó que la sanción económica por consumir bebidas embriagantes en la vía pública asciende a 4 mil 600 pesos.

Asimismo, invitó a los saltillenses a reportar este tipo de situaciones a través del teléfono 414-11-14 o mediante los grupos ciudadanos de WhatsApp, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y seguridad en diferentes sectores de la capital coahuilense.