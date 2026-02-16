Detienen a 18 personas mediante operativo limpia

Las autoridades subrayaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente y coordinada, con pleno respeto al marco legal

La madrugada de este sábado dio inicio el “Operativo Limpia”, estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en la Región Sureste.

El operativo fue encabezado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, Julio César Loera Ruiz, en conjunto con los mandos únicos de Saltillo y Ramos Arizpe, quienes realizaron recorridos en zonas identificadas como conflictivas en ambos municipios.

El fiscal Federico Fernández señaló que esta estrategia tiene como finalidad la detención de personas por delitos como robo y lesiones, el aseguramiento de objetos prohibidos o robados y la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Resultados del operativo

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de 18 personas, así como el aseguramiento de diversos objetos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo, droga, pipas y otros artículos robados.

Acciones permanentes y coordinadas

Las autoridades subrayaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente y coordinada, con pleno respeto al marco legal, para preservar el orden, prevenir conductas delictivas y reforzar la seguridad en la región.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, con el objetivo de despresurizar las calles mediante la intervención en echaderos, cuevas y puntos señalados como focos de riesgo o posibles centros de actividades ilícitas.