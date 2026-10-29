Detienen a 13 por beber en espacios públicos de Saltillo

Con estas acciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana alcanzó las 345 detenciones desde que comenzó este operativo en agosto

Un total de 13 personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana en distintos sectores de Saltillo, al ser sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Con estas acciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana alcanzó las 345 detenciones desde que comenzó este operativo en agosto.

Realizan detenciones en cuatro colonias de Saltillo

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que las intervenciones más recientes se realizaron en las colonias Valle Escondido, Bellavista, 26 de Marzo y Bonanza.

Explicó que estos recorridos se mantienen cada fin de semana como respuesta a las solicitudes de vecinos que buscan mayor tranquilidad y orden en sus sectores.

Invitan a denunciar el consumo de alcohol en la calle

La autoridad municipal reiteró que no habrá tolerancia para quienes sean sorprendidos ingiriendo alcohol en la calle, por lo que los operativos continuarán de manera permanente.

Asimismo, invitó a la población a denunciar estas conductas mediante los grupos ciudadanos de WhatsApp o directamente al teléfono 844-414-11-14, a fin de facilitar la intervención de los elementos de seguridad.