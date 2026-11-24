Las detenciones por amenazas, arma blanca y conducción en estado inconveniente pasaron al Ministerio Público tras el despliegue en Arteaga.

Como parte de la estrategia de seguridad que mantienen la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, coordinaron el Operativo “Orden y Limpia” en el área rural de Arteaga, con la participación de corporaciones municipales, estatales y federales.

En Arteaga, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores refrendó la disposición del Municipio para sumarse a estas acciones y mantener una coordinación cercana con las instituciones de seguridad, particularmente en las comunidades rurales.

Despliegue interinstitucional y resultados del operativo

El operativo se realizó de 14:00 a 18:00 horas, con la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga, a cargo del comandante Luis Urbano Udave Flores; la Policía de Acción y Reacción; la Secretaría de la Defensa Nacional; y la Policía Estatal.

Como resultado del operativo:

10 personas fueron detenidas por diferentes faltas administrativas y quedaron a disposición del juez calificador .

. 3 personas fueron detenidas por hechos relacionados con amenazas, portación de arma blanca y conducción de vehículo en estado inconveniente, quedando a disposición del Ministerio Público .

. 1 vehículo fue asegurado por su relación con un hecho posiblemente constitutivo de delito y quedó a disposición del Ministerio Público.

Con este despliegue, las instituciones de seguridad mantienen presencia coordinada en el territorio para prevenir y atender conductas que puedan constituir faltas administrativas o delitos.