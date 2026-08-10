Detienen a 112 por consumir alcohol en calles de Saltillo

La sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a alrededor de 4 mil 600 pesos

Un total de 112 personas fueron detenidas durante los primeros dos fines de semana de operativos contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en Saltillo, estrategia implementada después de que vecinos de diferentes sectores reportaran esta conducta como uno de los problemas recurrentes en sus colonias.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que los primeros despliegues se realizaron en sectores del sur, oriente y poniente de la ciudad y anticipó que continuarán de manera aleatoria en diferentes colonias.

Entre los sectores donde se efectuaron detenciones se encuentran Universidad Pueblo, El Paraíso, La Palma, Tlaxcala, Tierra y Libertad, Tanquecito, Guayulera y La Minita, además de otras colonias donde se recibieron reportes ciudadanos.

La sanción por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a alrededor de 4 mil 600 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría.

Operativo surgió tras reportes de los vecinos

Garza Félix explicó que el operativo surgió a partir de las reuniones periódicas que las corporaciones de seguridad mantienen con habitantes de distintos sectores, donde una de las quejas recurrentes fue la presencia de personas consumiendo alcohol en calles y espacios públicos.

“Este operativo nace de la petición de las propias vecinas y vecinos de las colonias”, señaló el comisionado, quien agregó que la intención es intervenir antes de que estas conductas deriven en incidentes de mayor consideración.

De acuerdo con la autoridad municipal, el consumo de alcohol en la vía pública puede generar discusiones, riñas entre vecinos y alteraciones al orden, por lo que los despliegues tienen principalmente un carácter preventivo.

Despliegues continuarán de manera aleatoria

Las 112 detenciones corresponden exclusivamente a los primeros dos fines de semana de aplicación de la estrategia, por lo que la cifra podría incrementarse conforme los operativos se extiendan a otros sectores de Saltillo.

La Comisaría informó que no habrá colonias o zonas fijas para realizar las revisiones, sino que los despliegues serán aleatorios en toda la ciudad, con especial atención a los reportes realizados por los propios habitantes.

Garza Félix señaló que esta estrategia se incorpora a las acciones preventivas de seguridad que se mantienen en Saltillo y aseguró que los operativos contra el consumo de alcohol en espacios públicos continuarán durante los próximos fines de semana.