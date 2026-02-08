Detiene AIC y deporta a ciudadano de EUA buscado

La FGE informó que elementos de la propia Fiscalía y de la Policía Estatal realizaron un trabajo coordinado que permitió la detención de Javier “N”

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvo en la región Norte a un ciudadano estadounidense que era buscado por autoridades de ese país.

Detienen en Jiménez a ciudadano estadounidense buscado

Se trata de Javier “N”, de 36 años, quien fue detenido en San Carlos, comunidad del municipio de Jiménez.

Era buscado por agentes del U.S. Marshal por presuntos delitos de violencia doméstica, asalto agravado y robo a negocio.

La FGE informó que elementos de la propia Fiscalía y de la Policía Estatal realizaron un trabajo coordinado que permitió la detención de Javier “N”, tras labores de investigación que llevaron a su ubicación en la mencionada comunidad.

Entregan al detenido a autoridades de EUA

Tras su detención, la persona fue entregada, a través del Instituto Nacional de Migración, a agentes del U.S. Marshal en el Puente Internacional Ciudad Acuña-Del Río, Texas.

Fiscalía destaca cooperación internacional en seguridad

En un comunicado, la FGE señaló que con estas acciones la Agencia de Investigación Criminal mantiene su compromiso de trabajo y coordinación con autoridades estatales, federales e internacionales.

A su vez, forma parte del trabajo direccional del Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de mantener a Coahuila Seguro y Blindado.