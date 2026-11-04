Detiene AIC en Acuña a estadounidense buscado por Marshals de EUA

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la localización y detención del ciudadano estadounidense fue resultado de la intervención de agentes de la AIC

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Ciudad Acuña a un ciudadano estadounidense de 41 años, identificado como Carlos “N”, quien era buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con la posesión y distribución de drogas, así como por ilícitos relacionados con armas de fuego.

El detenido fue entregado a agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) mediante un procedimiento de deportación controlada, realizado a través del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente Internacional Acuña-Del Río, Texas, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, la localización y detención del ciudadano estadounidense fue resultado de la intervención de agentes de la AIC, quienes actuaron en coordinación con autoridades migratorias mexicanas para concretar su entrega a las autoridades norteamericanas.

Buscado por narcóticos y posesión de armamento

Carlos “N” era requerido por autoridades estadounidenses por cargos de posesión y distribución de heroína, posesión y distribución de metanfetamina, además de portación de arma de fuego. También contaba con antecedentes de condena por posesión de armamento, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal.

La entrega se efectuó mediante el mecanismo de deportación controlada, procedimiento que permitió poner al detenido a disposición de los agentes de los U.S. Marshals en el cruce fronterizo entre Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas.

La Fiscalía no precisó en su comunicado el lugar específico donde fue ubicado el estadounidense, ni la fecha en que comenzó el operativo para localizarlo. Tampoco detalló si existía una orden de captura internacional o el expediente judicial correspondiente en Estados Unidos.

Coordinación con autoridades estadounidenses

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, ha señalado que existe coordinación e intercambio de información entre las corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, así como con agencias extranjeras.

La dependencia indicó que estas acciones se realizan dentro del marco legal mexicano y forman parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y procuración de justicia entre México y Estados Unidos.

La Agencia de Investigación Criminal reiteró que mantendrá los trabajos de colaboración con las autoridades nacionales y extranjeras para atender requerimientos relacionados con personas buscadas por la justicia de otros países.