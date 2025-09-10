Detenido por violencia familiar en Monclova; esposa lo perdona

El detenido solo enfrentará una falta administrativa, ya que su esposa no interpuso una denuncia contra su pareja y lo perdonó

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Monclova tras protagonizar un episodio de violencia familiar frente a sus hijos.

Vecinos de la colonia Otilio Montaño fueron alertados por los gritos al interior de un domicilio de la calle Mártires de Cananea, por lo que decidieron reportar los hechos a las autoridades.

Elementos municipales respondieron al reporte y se presentaron en el domicilio marcado con el número 1014. En el lugar encontraron a una mujer visiblemente nerviosa, pero negó haber solicitado ayuda.

Sin embargo, los uniformes llevaron a cabo la detención del hombre identificado como Édgar Norberto "N" conforme al protocolo policial.

