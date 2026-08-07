Detenido en Texas enfrentaría proceso por crimen en Monclova

El fiscal Federico Fernández Montañez explicó que el detenido enfrenta actualmente audiencias ante cortes estadounidenses por su situación migratoria

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos para concretar la entrega de Ramiro “N”, presunto responsable del feminicidio de Silvia Araceli Ochoa Ramos, de 38 años, ocurrido en Monclova el pasado mes de julio.

El fiscal Federico Fernández Montañez explicó que el detenido enfrenta actualmente audiencias ante cortes estadounidenses por su situación migratoria y, una vez agotado ese procedimiento, Coahuila solicitará formalmente su entrega para que responda por los delitos cometidos en territorio estatal.

Silvia Araceli Ochoa Ramos fue localizada sin vida el 13 de julio de 2026 al interior de su domicilio en la colonia Del Río, de Monclova. La víctima presentaba huellas de violencia y la investigación se abrió bajo el protocolo de feminicidio, debido a que una de las primeras hipótesis apuntó a un posible intento de simular un suicidio mediante una fuga de gas.

De acuerdo con la Fiscalía, el presunto agresor huyó hacia Estados Unidos tras los hechos. Fue ubicado y detenido en Sherman, Texas, gracias al intercambio de información entre autoridades de Coahuila y agencias estadounidenses.

Investigación transfronteriza

Fernández Montañez señaló que el caso obligó a desplegar protocolos especiales de inteligencia, búsqueda y localización, los cuales se extendieron más allá de la frontera mexicana. Destacó que la cooperación binacional permitió rastrear al sospechoso y lograr su captura.

El fiscal indicó que la llegada del imputado a Coahuila podría ocurrir en las próximas semanas, aunque reconoció que los tiempos dependen exclusivamente de las autoridades estadounidenses y de las etapas judiciales pendientes.

Añadió que la Fiscalía cuenta con una orden de aprehensión vigente y que el objetivo es poner al detenido a disposición de un juez coahuilense para continuar el proceso penal correspondiente.

Contexto estatal

El asesinato de Silvia Araceli generó amplia conmoción social en Monclova y reactivó las exigencias de colectivos y familiares para que el caso sea esclarecido con perspectiva de género.

La autoridad ministerial reiteró que continuará colaborando con las instancias estadounidenses hasta lograr la entrega del detenido y garantizar que enfrente la justicia en Coahuila.