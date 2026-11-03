Detenido en frontera había sido absuelto de homicidio de 2021

Raúl Armando “N”, detenido por el asesinato de un hombre en la colonia Praderas del Norte, en Frontera, ya había sido procesado por otro homicidio ocurrido en Monclova durante 2021. En aquel procedimiento obtuvo una sentencia absolutoria por el delito de homicidio, debido a que la Fiscalía General del Estado no logró reunir pruebas suficientes para demostrar su participación.
Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la Fiscalía, explicó que una de las circunstancias que influyeron en el resultado del juicio fue que el padre del entonces acusado se abstuvo de declarar. Su testimonio había formado parte de las investigaciones iniciales, pero no se incorporó durante el juicio oral.
Aunque fue exonerado del homicidio, Raúl Armando “N” recibió una condena de cinco años por ocultamiento de cadáver. Posteriormente obtuvo un cambio de medida que le permitió salir de prisión anotes de terminaré su sentencia, explicó el funcionario.
El caso anterior corresponde al asesinato de José Emilio “N”, conocido como “Pepito”, ocurrido en mayo de 2021 en Monclova. El hombre fue atacado con un arma blanca y su cuerpo fue escondido dentro de un contenedor de plástico.
Investigan asesinato de Ignacio “N” en Frontera
Cuatro años después de aquel proceso, Raúl Armando “N” volvió a ser detenido, ahora como presunto responsable del asesinato de Ignacio “N”, de 57 años, conocido como “Nachito”. Su cuerpo fue localizado durante la madrugada del domingo en una vivienda de la privada Canarios, en la colonia Praderas del Norte.
Ignacio “N”, quien tenía su domicilio en la colonia Morelos, fue identificado por su hermana. Presentaba más de 15 heridas producidas con arma blanca y había sido enterrado dentro del inmueble donde presuntamente ocurrió el crimen.
De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido salió a comprar solventes para retirar manchas de pintura y durante el trayecto encontró a la víctima. Ambos acordaron reunirse para consumir bebidas alcohólicas, pero posteriormente surgieron diferencias por la compra de las bebidas.
La discusión escaló hasta convertirse en una agresión que terminó con la muerte de Ignacio “N”. Después, el presunto responsable habría sepultado el cuerpo dentro de la propiedad para ocultar el homicidio.
Durante un cateo, los agentes investigadores localizaron el cadáver, prendas de vestir de la víctima y el arma que presuntamente fue utilizada en el ataque. También recabaron testimonios, dictámenes periciales, documentos y grabaciones de video para reconstruir los movimientos de los involucrados.
Buscarán procesarlo por homicidio calificado
Lazo Chapa informó que la carpeta de investigación estaba prácticamente integrada y que la Fiscalía preparaba la presentación del detenido ante un juez de control para formularle imputación por homicidio calificado, con las agravantes de ventaja y brutal ferocidad.
El funcionario indicó que la penalidad máxima contemplada para este delito alcanza los 35 años de prisión. A esto se sumaría el procedimiento correspondiente por el ocultamiento del cadáver.
El nuevo expediente vuelve a colocar bajo investigación a Raúl Armando “N”, quien anteriormente recuperó su libertad después de ser absuelto del homicidio de José Emilio “N”. En aquel proceso únicamente quedó firme la condena por ocultamiento de cadáver, tras no acreditarse judicialmente su responsabilidad en el asesinato.