Detectan problemas de salud mental en colonias de Saltillo

A estas acciones se suma la presencia de casetas y oficinas móviles de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en distintos puntos de Saltillo

Problemas de salud mental, intentos de suicidio y situaciones que pueden escalar hacia episodios de violencia familiar han sido detectados en diferentes colonias y sectores de Saltillo, lo que ha llevado a concentrar acciones de atención psicológica, médica y prevención en las zonas donde se identifican mayores factores de riesgo.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el análisis de las problemáticas sociales ha permitido ubicar sectores que requieren una atención más cercana, particularmente en materia de salud mental, y utilizar esa información para determinar dónde acercar servicios a la población.

Aunque no detalló el número total ni el listado de colonias identificadas, mencionó como ejemplo a Tierra y Libertad, sector que, de acuerdo con el alcalde, se encuentra entre los que presentan mayor incidencia de intentos de suicidio en la ciudad.

“Lo más importante que hemos detectado son diferentes colonias, en diferentes sectores, donde vemos problemas de salud mental, que por alguna razón a veces como consecuencia llevan al tema de violencia familiar”, explicó.

Acercan atención médica y psicológica a las colonias

Díaz González señaló que en Tierra y Libertad esta situación fue uno de los factores considerados para instalar un Espacio DIF, con atención médica y psicológica cercana para detectar casos, intervenir oportunamente y mantener seguimiento de las personas que lo requieran.

La intención, explicó, es replicar este tipo de atención en aquellos sectores donde los indicadores permitan identificar problemáticas específicas, en lugar de concentrar los servicios únicamente en instalaciones ubicadas lejos de las colonias.

La estrategia preventiva también contempla actividades comunitarias y recuperación de espacios públicos, bajo la consideración de que la convivencia entre vecinos y familias puede contribuir al fortalecimiento del tejido social.

A estas acciones se suma la presencia de casetas y oficinas móviles de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en distintos puntos de Saltillo, principalmente para mantener contacto directo con los habitantes y facilitar la atención de incidentes.

Refuerzan comunicación ciudadana y prevención

Actualmente, según las cifras proporcionadas por el alcalde, más de 135 mil saltillenses participan en más de 640 grupos de WhatsApp vinculados con esquemas de comunicación ciudadana y seguridad.

En los casos relacionados específicamente con violencia contra las mujeres, Díaz González señaló que se mantienen herramientas como el 800 Violeta, la Policía Violeta y el programa Sitios Seguros, este último mediante establecimientos cuyo personal recibe capacitación para brindar resguardo inicial a una mujer ante una situación de riesgo.

El alcalde sostuvo que la información recabada en las colonias está permitiendo identificar focos de atención relacionados con salud mental, violencia familiar y otras problemáticas sociales, con el objetivo de acercar servicios preventivos y de atención a los sectores donde se registra una mayor necesidad.