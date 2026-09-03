Detectan falsos reportes de auxilio en presa Palo Blanco

Mientras estos proyectos avanzan, Protección Civil y Seguridad Pública mantendrán recorridos frecuentes para verificar reportes

Autoridades municipales han detectado reportes falsos o reiterativos en la presa Palo Blanco, algunos relacionados con supuestos vehículos atascados, con el objetivo de solicitar el apoyo de Protección Civil en lugar de contratar servicios particulares de grúa, informó el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías.

El funcionario señaló que este tipo de llamadas se han presentado de manera recurrente y obligan a movilizar personal de emergencia para verificar situaciones que, en algunos casos, no corresponden a una verdadera contingencia.

Vigilan pesca furtiva y conductas prohibidas

A esto se suma el incremento de reportes por pesca furtiva mediante redes y atarrayas, herramientas que no están permitidas en la zona, por lo que Protección Civil y Seguridad Pública realizan recorridos aleatorios para retirar a quienes hagan un uso indebido del espacio.

González Farías explicó que también se han detectado otras conductas prohibidas, como alterar el orden público, consumir bebidas alcohólicas e ingresar al cuerpo de agua, pese a las advertencias emitidas de manera constante.

“Las multas podrían alcanzar los miles de pesos para todas las personas que sean sorprendidas haciendo mal uso de las instalaciones o de las inmediaciones de la presa”, señaló.

Advirtió que quienes insistan en ingresar al agua o desacaten las indicaciones de las autoridades podrían incluso ser detenidos por elementos de Seguridad Pública.

Mantendrán recorridos en la presa Palo Blanco

El secretario recordó que en años anteriores se han registrado accidentes con consecuencias fatales en la presa, por lo que insistió en evitar cualquier ingreso al agua y atender las recomendaciones preventivas.

Además, informó que existen iniciativas para mejorar las instalaciones y los alrededores de la presa Palo Blanco, como parte de un proyecto integral que busca ordenar el espacio y fortalecer su aprovechamiento turístico.

Mientras estos proyectos avanzan, Protección Civil y Seguridad Pública mantendrán recorridos frecuentes para verificar reportes, atender emergencias reales y evitar actividades que representen un riesgo para los visitantes.