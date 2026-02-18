Detectan dobles plazas en UA de C; rectoría canaliza a Fiscalía

Una parte de las personas citadas se negaron a llenar y entregar el formato de compatibilidad laboral, por lo que se levantó un acta administrativa

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, sostuvo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó a un centenar de docentes con jornada de tiempo completo que también dan clases en distintas instituciones durante el horario de trabajo.

Estos docentes ya fueron citados por la administración central para que expliquen cómo es que, trabajando de tiempo completo en la UA de C, también están trabajando en los mismos horarios en otro lugar.

De acuerdo con el rector, la ASE observó el pago de cerca de 90 millones de pesos a 108 docentes que se desempeñan en otros centros laborales (dependencias federales o estatales o instituciones educativas), donde empalman horarios con su labor en la UA de C, lo cual no es permitido.

A raíz de ello, Pimentel instruyó a la tesorería que no depositara la nómina a principios de este año, sino que pasaran a recoger un cheque en la Oficialía Mayor, donde se les exigió presentar sus cartas de compatibilidad laboral, como lo establecen los estatutos universitarios.

Señaló que una parte de las personas citadas se negaron a llenar y entregar el formato de compatibilidad laboral, por lo que se levantó un acta administrativa y se le dio vista a la Fiscalía Anticorrupción.