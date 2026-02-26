Detectan a 11 menores con alerta de salud mental en Coahuila

Al menos 11 menores en escuelas han requerido orientación clínica especializada tras ser identificados con señales de alerta en materia de salud mental

Al menos 11 menores en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria han requerido orientación clínica especializada tras ser identificados con señales de alerta en materia de salud mental, informó Cecilia de la Garza Martinez, directora de Inspira Coahuila.

La funcionaria explicó que estos casos forman parte de la estrategia integral “Ser Más” y “Somos Más”, implementada en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, cuyo objetivo es detectar de manera temprana factores de riesgo emocional en estudiantes.

Detalló que actualmente la materia socioemocional “Ser Más” se imparte en aproximadamente el 40 por ciento de las escuelas del estado, desde nivel preescolar hasta secundaria.

A través de este programa, los alumnos aprenden a identificar y nombrar sus emociones, así como a desarrollar herramientas de autorregulación.

Además, se habilitó en el sistema escolar un apartado de “señales de alerta”, donde docentes pueden reportar indicadores visibles como cambios drásticos de peso, alteraciones en el sueño o conductas autolesivas.

La directora subrayó que el maestro no realiza diagnósticos, sino que únicamente marca la observación para que psicólogos escolares realicen una valoración profesional.

De la Garza indicó que, aunque se han registrado diversos reportes en la plataforma desde el inicio del ciclo escolar en septiembre, únicamente 11 menores han requerido una intervención clínica especializada.

Señaló que la cifra aún está en proceso de depuración, ya que algunos docentes han registrado casos de manera preventiva mientras se familiarizan con el sistema.

Explicó que todos los procesos cuentan con autorización expresa de madres y padres de familia, quienes firman una carta de consentimiento al inicio del ciclo escolar para permitir valoraciones en caso de detectar señales de riesgo.

La directora destacó que la estrategia continuará fortaleciéndose durante 2026, con la meta de ampliar la cobertura de psicólogos en planteles educativos y consolidar un modelo de detección y atención temprana que permita intervenir antes de que los problemas emocionales escalen a situaciones de mayor riesgo.