Destroza su auto tras volcar en la vía General Cepeda

Un hombre de 30 años, originario de Parras de la Fuente, sobrevivió a un aparatoso accidente registrado sobre la carretera General Cepeda–Parras, a la altura del ejido 6 de Enero.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de su automóvil al tomar una curva, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas hasta terminar impactándose contra un transformador.
El vehículo quedó prácticamente destrozado tras el fuerte impacto; sin embargo, las bolsas de aire habrían sido determinantes para evitar consecuencias mayores.
El conductor presentó lesiones en la cabeza y el tórax, además de dificultad para respirar, por lo que fue atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
El conductor quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.