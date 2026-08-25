Destroza su auto tras volcar en la vía General Cepeda

Las bolsas de aire evitaron un desenlace fatal para un automovilista que terminó lesionado del tórax al salirse de la vía.

Un hombre de 30 años, originario de Parras de la Fuente, sobrevivió a un aparatoso accidente registrado sobre la carretera General Cepeda–Parras, a la altura del ejido 6 de Enero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de su automóvil al tomar una curva, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas hasta terminar impactándose contra un transformador.

El vehículo quedó prácticamente destrozado tras el fuerte impacto; sin embargo, las bolsas de aire habrían sido determinantes para evitar consecuencias mayores.

El conductor presentó lesiones en la cabeza y el tórax, además de dificultad para respirar, por lo que fue atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El conductor quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.