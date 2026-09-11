Destituyen a juez que otorgó amparo irregular a excaldesa Tania N

Por: Irene Zapata 10 Septiembre 2026, 09:57 Compartir

El amparo promovido en Hidalgo quedó sin efecto, pues el juzgado no era competente para resolver el caso, afirmó Miguel Felipe Mery Ayup.

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Tania Flores seguirá presa luego de que el amparo promovido ante un Juzgado de Distrito en Hidalgo para solicitar el cambio de medidas cautelares quedara sin efecto por falta de competencia, afirmó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup.



En entrevista, explicó que la jueza del Octavo Juzgado de Distrito en materia federal con sede en Coahuila, Vanesa Revilla, se declaró competente para atender el caso. Esta determinación ya fue notificada a quien actualmente está al frente del juzgado en Hidalgo. Precisó que el secretario en funciones de juez que había concedido el amparo fue suspendido de sus labores.



Mery Ayup señaló que la suspensión otorgada inicialmente quedó sin efecto debido a que la jurisdicción de Hidalgo no era la correspondiente. Además, indicó que el juez habría señalado de manera incorrecta que Tania Flores se encontraba detenida en ese estado, cuando permanece recluida en el Penal Femenil de Saltillo, donde enfrenta un proceso por diversos delitos relacionados con un presunto daño al erario público estatal.



El magistrado presidente sostuvo que las resoluciones judiciales en Coahuila no estarán sujetas a presiones políticas, mediáticas o de redes sociales, sino que se resolverán con base en las evidencias presentadas dentro de los procesos. Afirmó que los jueces deben actuar con independencia y autonomía, siempre apegados al derecho y a las pruebas que obren en cada causa.