La inversión contempla patrullas, uniformes, equipo táctico y cámaras de vigilancia para corporaciones estatales y municipales

El Gobierno de Coahuila destinará una inversión de 775 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de las corporaciones de seguridad en la entidad, anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal calificó esta entrega como una inversión sin precedentes, que contempla la adquisición de patrullas, equipo táctico, uniformes y cámaras de vigilancia.

El equipamiento será distribuido entre distintas corporaciones estatales, la Fiscalía General del Estado y prácticamente todos los municipios de Coahuila, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas y mejorar las condiciones para el desempeño de sus labores de seguridad.

Con esta inversión, el Gobierno estatal busca reforzar la infraestructura y las herramientas de las instituciones encargadas de proteger a las familias coahuilenses.