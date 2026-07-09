Destinarán 772 mdp en modernización de vía Saltillo-Zacatecas

La obra amplía 7.4 kilómetros con una inversión final de $772 millones de pesos, incluye dos pasos superiores, sustitución de tuberías y vialidades laterales

La modernización de la carretera Saltillo–Zacatecas registra un avance del 75 por ciento y estará concluida a finales de octubre o durante la primera semana de noviembre, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, durante un recorrido de supervisión encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La obra comprende la ampliación de 7.4 kilómetros, desde el Rastro Municipal hasta la zona industrial de Derramadero, con una inversión que pasó de $600 a $772 millones de pesos, luego de incorporar trabajos complementarios como la sustitución de líneas de agua potable, adecuaciones de infraestructura y la construcción de dos pasos superiores vehiculares.

Algara explicó que actualmente ya se encuentran habilitados alrededor de cinco kilómetros con señalización provisional, aunque aclaró que la pintura visible sobre la carpeta asfáltica aún no es la definitiva.

“La pintura que se observa únicamente sirve para orientar el tráfico, sobre todo durante la noche. Todavía falta colocar la última capa de asfalto en toda la vialidad y entonces sí aplicaremos la pintura termoplástica definitiva”, señaló.

El funcionario detalló que los dos puentes que se construyen en Las Coloradas y La Angostura permitirán separar el tránsito de alta velocidad del tránsito local.

Explicó que los habitantes de los ejidos y colonias cercanas podrán desplazarse por vialidades laterales y utilizar los bajopuentes para realizar retornos o incorporarse a la carretera sin invadir los carriles principales.

“Los vecinos podrán circular de un ejido a otro por las laterales sin necesidad de incorporarse a la vialidad troncal. Eso reducirá significativamente el riesgo de accidentes”, indicó.

Respecto a los hundimientos ocasionados por las lluvias en algunos puntos de la obra, Algara aseguró que forman parte del comportamiento normal de un proyecto de esta magnitud y serán corregidos antes de la conclusión de los trabajos.

“Mientras continúen las lluvias tendremos que retirar el material que se humedezca, volver a compactarlo o sustituirlo por piedra donde sea necesario. Todo eso quedará resuelto antes de colocar la carpeta final”, explicó.

Durante la supervisión, el gobernador Manolo Jiménez Salinas recordó que la ampliación de esta carretera fue un compromiso asumido desde su campaña y una obra esperada desde hace más de dos décadas.

“Esta carretera se quería hacer desde 2005. Hoy lleva un avance del 75 por ciento y este mismo año será una realidad para miles de trabajadores y habitantes de Derramadero”, afirmó.

El mandatario destacó que diariamente más de 25 mil personas utilizan este corredor industrial, por lo que la ampliación permitirá mejorar la movilidad, disminuir tiempos de traslado y reducir el riesgo de accidentes.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, además de los cuatro carriles de circulación, el proyecto contempla acotamientos, laterales de servicio, retornos seguros, sustitución de 3.5 kilómetros de tubería de agua potable y la construcción de infraestructura que busca eliminar los cruces peligrosos que históricamente se registraban en este tramo carretero.