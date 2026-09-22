Destinan más de $58 millones a infraestructura escolar en Torreón

El programa contempla obras por más de $38 millones y mobiliario por $20 millones para fortalecer planteles educativos de Torreón y Coahuila

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Con el propósito de fortalecer las condiciones de los planteles educativos y contribuir a que estudiantes de Torreón y de todo Coahuila cuenten con instalaciones de calidad, el alcalde Miguel Riquelme y el senador Gabriel Elizondo Pérez encabezaron la entrega estatal de infraestructura y mobiliario escolar en la Secundaria Francisco González Bocanegra.

Como parte del programa de impulso a la educación del gobernador Manolo Jiménez, se entregaron obras de infraestructura escolar para planteles de Torreón por un monto superior a 38 millones de pesos, además de mobiliario escolar con una inversión de 20 millones de pesos.

Durante su mensaje, el alcalde Miguel Riquelme destacó el interés del gobernador Manolo Jiménez por ofrecer a niñas, niños y jóvenes mayores oportunidades para su futuro a través de la educación, y señaló que desde el Gobierno Municipal se mantiene el compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de las instituciones educativas.

Exhortó a los estudiantes a aprovechar las instalaciones educativas y el nivel académico de Coahuila, así como la preparación de maestras y maestros.

El alcalde señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado también se extiende a áreas como la seguridad y el desarrollo económico, condiciones que, dijo, permiten que el talento local pueda permanecer en la entidad y encontrar oportunidades para construir un mejor futuro.

“Hoy trabajamos en equipo con el gobernador, por eso podemos hacer estas inversiones, y hoy también vivimos en paz y tranquilos aquí en nuestro estado, por eso nuestros hijos pueden escoger la escuela que quieran, la carrera que quieran, y pueden quedarse a trabajar aquí en Coahuila”, expresó.

En materia de seguridad, Miguel Riquelme anunció que durante esta semana se realizará la entrega de nuevas patrullas y armamento para la Policía Municipal.

Asimismo, refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los planteles escolares y reconoció la participación de madres y padres de familia en el proceso de formación de sus hijos.

“Queremos que cada joven de Torreón crezca con confianza, con oportunidades, y con la certeza de que puede alcanzar cualquier meta que se proponga”, señaló.

Al evento asistieron Verónica Martínez García, diputada federal; Olivia Martínez Leyva, diputada local; Ximena Villarreal, diputada local electa; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Jorge Alberto Piñones, coordinador de Mejora Coahuila; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica en Coahuila; Ignacio Castillo Carabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física y Educativa; Flor Estela Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en Torreón; Irma Carranza Gómez, directora de la Secundaria Francisco González Bocanegra, y Jesús Serrano, director de la preparatoria turno vespertino.