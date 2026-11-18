El arranque de los trabajos se dio en el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se aplicarán 30.7 millones de pesos para renovar el pavimento.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el gobernador Manolo Jiménez Salinas pusieron en marcha un programa de rehabilitación de vialidades que contempla una inversión de 240 millones de pesos para mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia En Equipo le Entramos.

El arranque de los trabajos se dio en el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se aplicarán 30.7 millones de pesos para renovar el pavimento.

La primera etapa contempla intervenir más de seis kilómetros del periférico LEA, con una superficie cercana a los 100 mil metros cuadrados, desde la colonia Vicente Guerrero hasta el distribuidor vial El Sarape.

Las labores abarcarán tramos de los cuerpos centrales y laterales, así como sectores de los bulevares J. Mery, Otilio González y Pérez Treviño, además de parte del distribuidor vial El Sarape. El Ayuntamiento adelantó que buscará realizar trabajos nocturnos para reducir las afectaciones al tránsito.

El programa también contempla la rehabilitación de otras vialidades importantes, entre ellas la avenida Antonio Cárdenas, donde ya comenzaron las obras, así como los bulevares El Minero, Morelos y Valdés Sánchez, que serán intervenidos próximamente.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mejorar la movilidad, reducir riesgos para automovilistas y peatones, y disminuir los tiempos de traslado, aunque durante el desarrollo de los trabajos se podrían presentar molestias para quienes circulan diariamente por estas zonas.