Destina Ramos Arizpe 160 mil pesos para apoyar a deportistas

El Ayuntamiento distribuyó 11 apoyos económicos entre representantes de seis disciplinas deportivas que competirán en diferentes estados del país.

Deportistas y escuelas de Ramos Arizpe recibieron 160 mil pesos en apoyos económicos para participar en competencias regionales y nacionales, con el objetivo de reducir los gastos que implica trasladarse a otros municipios y estados para representar a la ciudad.

Los recursos fueron distribuidos mediante 11 apoyos dirigidos a representantes de seis disciplinas: entrenamiento funcional, pentatlón, boxeo, fútbol, taekwondo y porristas.

Los beneficiarios tienen programada su participación en competencias que se desarrollarán en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y otras entidades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el respaldo busca contribuir a que los deportistas puedan continuar su preparación y asistir a torneos sin que todos los gastos recaigan en sus familias.

“Detrás de cada deportista hay muchas horas de entrenamiento, disciplina y también un esfuerzo importante de sus familias. Queremos acompañarlos para que puedan salir a competir, representar a Ramos Arizpe y concentrarse en dar lo mejor de sí”, expresó.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante 2026 también se han entregado apoyos a deportistas de béisbol, tochito, softbol y gimnasia, además de las disciplinas contempladas en esta nueva distribución de recursos.

La administración local informó que estas aportaciones se complementan con proyectos de infraestructura y actividades deportivas, entre ellos el Complejo Recreativo y Deportivo de Estación Higo y espacios recreativos en San Gregorio.

Los 160 mil pesos corresponden a esta entrega específica de 11 apoyos, sin que el boletín precise los montos individuales asignados a cada deportista o escuela.