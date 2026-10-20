Destina Ramos Arizpe 122 mdp a fortalecimiento de seguridad

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que los recursos buscan mejorar la capacidad de respuesta y coordinación con el estado

Más de $122 millones de pesos ha invertido el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en seguridad pública durante la actual administración, mediante la adquisición de patrullas, equipamiento policial, modernización tecnológica y fortalecimiento de las operaciones de vigilancia en colonias, comunidades rurales y sectores industriales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los recursos forman parte de una estrategia orientada a mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Municipal, fortalecer las acciones de prevención del delito y mantener la coordinación con las corporaciones de seguridad del Gobierno de Coahuila.

La inversión contempla la adquisición y operación de patrullas, armamento, uniformes, equipo de cómputo y mobiliario, además de recursos destinados al combustible, alimentación, seguros de vida para los elementos y seguros vehiculares.

También incluye trabajos de mejoramiento en las instalaciones de la comandancia municipal, con el propósito de fortalecer las condiciones operativas de los elementos encargados de la seguridad pública.

Fortalecen vigilancia mediante tecnología del C2

Uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad es el Centro de Control y Comando (C2), infraestructura tecnológica que permite complementar las labores de vigilancia mediante sistemas de videomonitoreo y herramientas especializadas para la supervisión de incidentes.

El funcionamiento de este centro forma parte de las acciones destinadas a mejorar la coordinación policial y facilitar la atención de situaciones que requieren la intervención de las autoridades municipales.

La incorporación de tecnología también busca reforzar los mecanismos de prevención y ampliar las capacidades de vigilancia en distintos puntos de Ramos Arizpe.

Mantienen operativos en colonias y zonas industriales

De manera paralela a la inversión en equipamiento, la Policía Municipal desarrolla patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en colonias, comunidades rurales, sectores comerciales, parques industriales y vialidades de mayor circulación.

Estas acciones incluyen actividades de proximidad social y presencia policial en zonas de actividad económica, donde diariamente se concentra una importante movilidad de trabajadores, transportistas y ciudadanos.

El alcalde destacó que la seguridad pública requiere una inversión constante, así como coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer el trabajo de las corporaciones.

Coordinación con el Gobierno de Coahuila

Gutiérrez Merino señaló que las acciones municipales se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante una estrategia conjunta para fortalecer las condiciones de seguridad en Ramos Arizpe.

El presidente municipal destacó que mantener una corporación equipada y con capacidad operativa resulta fundamental para atender las necesidades de una ciudad con importante actividad industrial y crecimiento urbano.

La administración municipal señaló que los recursos destinados a seguridad buscan fortalecer la vigilancia preventiva, mejorar la atención a la ciudadanía y mantener condiciones favorables para el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y familiares en Ramos Arizpe.