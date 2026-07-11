Destacan seguridad de Coahuila para el ejercicio de la abogacía

El jurista señaló que en el estado los abogados pueden representar y defender las causas de sus clientes sin ser víctimas de amenazas

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En el marco de la conmemoración del Día del Abogado, el presidente del Foro Profesional de Abogados en Saltillo, Xavier Laureano Valdés, destacó que Coahuila ofrece condiciones de seguridad que permiten a los litigantes desempeñar su labor con libertad y tranquilidad, una situación que, afirmó, contrasta con la realidad que enfrentan profesionistas del derecho en otras entidades del país.

Destacan condiciones de seguridad para ejercer la abogacía

El jurista señaló que en el estado los abogados pueden representar y defender las causas de sus clientes sin ser víctimas de amenazas, presiones o intimidaciones por parte de grupos delictivos.

Consideró que este entorno de paz es un logro que debe reconocerse, ya que brinda certeza para el ejercicio de la profesión y fortalece el acceso a la justicia.

Resaltan entorno favorable para mujeres litigantes

Asimismo, resaltó que estas condiciones también benefician a las mujeres dedicadas al litigio, quienes, dijo, encuentran en Coahuila un espacio donde pueden desarrollar su actividad profesional con mayor seguridad.

Xavier Laureano Valdés aseguró que tanto abogados como abogadas cuentan con un ambiente propicio para ejercer su trabajo de manera libre, lo que posiciona al estado como una referencia positiva en materia de seguridad para el gremio jurídico.