Cristina Amezcua González informó que los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila obtuvieron entre 89 y 92 puntos en la evaluación nacional.

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila obtuvieron calificaciones de entre 89 y 92 puntos en la evaluación nacional del programa, con resultados ubicados en el nivel más alto de desempeño. Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del estado, dio a conocer los resultados durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se celebra en Tampico.

La funcionaria, al concluir la 47.ª asamblea de la Asociación de Secretarías de Turismo (ASETUR) en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, explicó que las evaluaciones reconocen el trabajo conjunto entre el Gobierno de Coahuila y los ayuntamientos para cumplir con los indicadores establecidos por la Secretaría de Turismo federal. Precisó que la revisión considera numerosos aspectos de la actividad turística y requiere la integración de expedientes con información proporcionada por distintas áreas de las administraciones municipales.

Amezcua González encabeza la representación de Coahuila en el encuentro, acompañada por alcaldesas, alcaldes, directores municipales de Turismo y representantes de los sectores económicos que participan en la cadena de valor de los ocho destinos. La delegación presenta los atractivos de sus comunidades y establece contactos con integrantes de la industria turística nacional.

Ocho Pueblos Mágicos mantienen resultados favorables

La secretaria estatal destacó que las calificaciones reflejan la coordinación entre las autoridades municipales y estatales, debido a que los requisitos de evaluación involucran a diferentes dependencias y no solamente a las direcciones de Turismo. Añadió que los resultados recién entregados permiten identificar el desempeño de cada destino y conocer los aspectos que requieren mayor atención.

La funcionaria reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las acciones de promoción turística y al fortalecimiento de los destinos de Coahuila. Subrayó que la entidad cuenta con ocho Pueblos Mágicos, una cantidad que la coloca entre los estados con mayor representación dentro del programa en la región norte de México.

En cuanto al anuncio federal sobre la incorporación de nuevos municipios al programa durante 2028, Amezcua González indicó que la posibilidad permanece abierta, aunque considera prioritario consolidar los destinos que actualmente tienen el nombramiento.

Explicó que la Secretaría de Turismo estatal revisa los nuevos lineamientos que establece la Federación para seleccionar a las próximas localidades. Señaló que cualquier municipio interesado necesita cumplir con los requisitos correspondientes, por lo que la dependencia analiza las condiciones de cada aspirante antes de tomar una decisión.

Coahuila promueve artesanías, gastronomía y vinos

En el encuentro nacional, la delegación coahuilense presenta una oferta que incluye artesanías, gastronomía regional, paisajes naturales y vinos producidos en la entidad. La estrategia busca mostrar la diversidad de sus comunidades y generar interés entre visitantes, operadores turísticos y empresas dedicadas a la comercialización de experiencias de viaje.

Amezcua González informó que los representantes municipales participan en citas de negocios para establecer relaciones comerciales y promover sus destinos ante integrantes de la industria. Estas reuniones permiten vincular a prestadores de servicios, artesanos, productores y comerciantes con posibles compradores y operadores del mercado turístico.

Como parte de los resultados de la actividad turística, destacó que algunos Pueblos Mágicos alcanzan ocupaciones hoteleras de entre 95 y 100 por ciento durante determinados fines de semana y temporadas de alta afluencia. Estas cifras, señaló, reflejan la importancia de mantener la promoción de los destinos y fortalecer los servicios que ofrecen a sus visitantes.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026 se realiza del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, con la participación de los 177 destinos que cuentan con esta denominación en México. El programa incluye exposiciones, encuentros comerciales, capacitación, muestras gastronómicas y actividades relacionadas con el turismo comunitario y la preservación del patrimonio cultural.

La participación de Coahuila forma parte de las acciones estatales para ampliar la presencia de sus ocho Pueblos Mágicos en los mercados turísticos nacionales e internacionales, además de fortalecer la vinculación entre las comunidades y los prestadores de servicios que integran su oferta.