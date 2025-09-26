Destacan pacientes trasplantados la importancia de donar órganos

Especialistas resaltaron la importancia de que las personas hablen con su familia sobre su voluntad de donar, para facilitar la decisión llegado el momento

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos pacientes trasplantados de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón compartieron sus testimonios para subrayar la importancia de decir “sí” a la donación.

Durante una ceremonia realizada en el auditorio del hospital, se reunieron médicos, familiares de donadores y pacientes que hoy tienen una segunda oportunidad de vida gracias a este acto altruista.

Entre ellos estuvo Itzel, joven de 21 años originaria de Durango, quien relató que tras casi tres años en lista de espera, en 2024 recibió un riñón que le devolvió la posibilidad de retomar sus estudios y proyectos personales.

“La donación nos cambia la vida a quienes la recibimos y también a nuestras familias”, expresó acompañada de su madre.

En el evento también participaron los hijos de Verónica, la segunda donadora multiorgánica en la UMAE 71, quienes señalaron que el deseo de su madre de ayudar a otros incluso después de su fallecimiento les dio consuelo en medio de la pérdida.

“Nos llena de orgullo saber que su decisión permitió salvar y mejorar la vida de varias personas”, compartieron.

Los especialistas de la unidad recordaron que la donación no solo prolonga la vida de quienes esperan un órgano, sino que también mejora significativamente su calidad de vida.

Además, insistieron en la importancia de que cada persona hable con su familia sobre su voluntad de ser donador, para facilitar la decisión llegado el momento.

En Coahuila, la conmemoración busca generar conciencia entre la población sobre la necesidad de incrementar el número de donadores, ya que actualmente miles de pacientes en México esperan un órgano o tejido que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.