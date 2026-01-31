Destacan menor rotación laboral en la industria automotriz

La rotación laboral descendió de niveles cercanos al 12 por ciento a rangos de 5 a 6 por ciento, lo que ha permitido mayor estabilidad en las plantillas

Los líderes empresariales del sector industrial coincidieron en que la alta afluencia registrada en la primera Feria del Empleo de Coahuila en 2026 refleja un cambio significativo en el mercado laboral regional, marcado por una reducción en la rotación de personal y una mayor disponibilidad de mano de obra, tras los recientes ajustes en la producción de la industria automotriz.

El presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que el escenario actual ha modificado la dinámica que predominó durante 2024, cuando las empresas enfrentaban dificultades para cubrir vacantes.

Explicó que, derivado de los ajustes productivos, la rotación laboral descendió de niveles cercanos al 12 por ciento a rangos de 5 a 6 por ciento, lo que ha permitido mayor estabilidad en las plantillas.

Indicó que esta disminución en la rotación también ha reducido los costos de capacitación e inducción para las empresas, ya que los trabajadores tienden a cuidar más su empleo ante un entorno laboral más competitivo.

Añadió que las compañías continúan contratando conforme a la disponibilidad de perfiles y descartó que esta situación implique una depreciación salarial, al señalar que los sueldos se mantienen conforme a la ley y a las responsabilidades de cada puesto.

Por su parte, el presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Arturo Reveles, consideró que la asistencia masiva a la feria confirma el impacto de los ajustes realizados tanto por General Motors como por algunas de sus empresas proveedoras, lo que incrementó el número de personas en búsqueda de empleo respecto a ferias anteriores.

Reveles destacó que este contexto puede aliviar la falta de personal que algunas empresas arrastraban desde meses previos y confió en que nuevas inversiones anunciadas para Ramos Arizpe, entre ellas proyectos que generarían entre 300 y 600 empleos, ayuden a absorber parte de la mano de obra disponible. No obstante, advirtió que sería poco realista pensar que la feria cubra de inmediato la totalidad de los reajustes recientes.

Ambos dirigentes coincidieron en que el sector automotriz sigue siendo el principal demandante de mano de obra en la región sureste de Coahuila, aunque reconocieron la importancia de aprovechar el momento para diversificar la base industrial, incorporando proyectos de otros sectores, como la construcción y servicios vinculados a grandes obras de infraestructura.