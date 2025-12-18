Destacan la seguridad entre el gobierno y Coahuila

Alcalde subrayó que esta favorable situación se debe a la coordinación establecida por el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch

Durante su gira por el estado, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, destacó los niveles de seguridad que prevalecen en Coahuila, gracias a la colaboración entre el gobierno federal y el gobernador Manolo Jiménez. Alcalde subrayó que esta favorable situación se debe a la coordinación establecida, la cual ha sido reconocida públicamente por el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, en relación con las fuerzas estatales. “Una cosa son los partidos y hay contiendas electorales, y ahí hay que representar los proyectos que defendemos. Pero cuando se llega al gobierno, hay que coordinarse. Es de celebrar que haya buenas coordinaciones con el gobernador de Coahuila, como con todos los gobiernos estatales, porque gracias a eso se ha podido avanzar”, afirmó la líder de Morena. Estas declaraciones se realizaron durante una entrevista previa a la entrega de nuevas credenciales de militancia y la organización de Morena de cara a los próximos procesos electorales. Alcalde también enfatizó la importancia de gobernar para todos y contribuir a la pacificación del país. Resaltó que, en el presente año, los homicidios han disminuido en un 30% a nivel nacional, así como otros delitos de alto impacto. “Celebramos que, al cerrar este año, podamos contar con estos datos tan importantes de reducción de los índices, no solo del homicidio doloso, sino de todos los delitos de alto impacto”, concluyó.