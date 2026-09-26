Destacan la importancia de la cultura de paz en escuelas

Las escuelas deben preparar a los menores con herramientas que les permitan relacionarse adecuadamente con su entorno social.

El fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, el respeto y la cultura de paz debe convertirse en una parte central de la formación de niñas, niños y jóvenes en Coahuila, consideró Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

La funcionaria señaló que, ante los cambios realizados durante los últimos años en los contenidos educativos, el Estado ha buscado complementar la enseñanza académica con estrategias enfocadas en la convivencia, la empatía y el desarrollo emocional de los estudiantes.

Explicó que mediante la estrategia Impulso Educativo se busca reforzar materias como español, matemáticas y lectura, pero también atender el entorno socioemocional dentro de las escuelas.

“Es importante que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes adquieran habilidades para poder desempeñarse como mejores alumnos, pero también para establecer mejores relaciones con sus compañeros”, señaló.

Salinas Valdés consideró que los estudiantes deben aprender a identificar y expresar lo que sienten, pero también a escuchar y respetar las emociones y opiniones de otras personas.

Añadió que dentro de estas acciones también se desarrolla la estrategia Impulsores de Paz, con la que se pretende brindar herramientas para mejorar la convivencia y prevenir conflictos dentro de las comunidades escolares.

Desde su perspectiva, este tipo de formación puede contribuir a generar ambientes más armónicos y empáticos, además de fortalecer los vínculos dentro de las familias y comunidades.

La presidenta honoraria del DIF señaló que recuperar valores relacionados con el respeto, la disciplina y la convivencia representa un complemento necesario para la formación académica de los estudiantes.

Consideró que el objetivo debe ser que las escuelas no solo preparen a los alumnos en conocimientos académicos, sino también en habilidades que les permitan relacionarse de manera adecuada con su entorno.