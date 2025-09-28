Destacan importancia del Tec de Saltillo en formación académica

De acuerdo con estudiantes egresados, la universidad los ha posicionado en distintos ámbitos profesionales a nivel nacional e internacional

Durante un evento realizado en el Tecnológico de Saltillo, se destacó la relevancia de esta institución, que actualmente atiende a más de 8 mil estudiantes.

En su mensaje, se mencionó que los egresados de esta universidad se han posicionado en distintos ámbitos profesionales a nivel nacional e internacional, principalmente en las áreas de ingeniería y licenciaturas.

Asimismo, se subrayó que el respaldo del gobierno estatal continuará, con el objetivo de fortalecer la formación de los jóvenes.

Se señaló que en Coahuila existen condiciones de seguridad, oportunidades y empleo, lo que representa una diferencia frente a otras regiones del país.

El director del campus, Alejandro García, resaltó el compromiso de la institución con la excelencia académica.

“Nuestros egresados han logrado insertarse en empresas de gran prestigio, lo que demuestra la calidad educativa con la que se forman en este Tecnológico”, apuntó.

Por su parte, Laura Méndez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, expresó que la escuela le ha brindado herramientas que antes veía lejanas.

“Aquí he podido desarrollar proyectos que me acercan a lo que quiero hacer en un futuro.

Además, contamos con docentes que nos motivan a innovar y buscar siempre soluciones”, comentó.

Egresados también compartieron su experiencia. Ricardo Ramírez, quien actualmente trabaja en una empresa automotriz en Monterrey, afirmó:

“El Tec me dio una base sólida para destacar en el ámbito laboral. Lo aprendido en el campus Arteaga me ha abierto puertas dentro y fuera del país”.

Padres de familia coincidieron en la importancia de contar con una institución de este nivel en la región.