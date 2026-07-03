Destacan experiencia de Miguel Riquelme para la alcaldía

El Gobierno de Coahuila confió en que Miguel Riquelme fortalecerá la coordinación estatal y dará continuidad a proyectos de seguridad y servicios

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La llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la Presidencia Municipal de Torreón representa la incorporación de un perfil con amplia experiencia en el servicio público y con la capacidad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, afirmó el secretario de Comunicación Institucional de Coahuila, Diego Rodríguez.

El funcionario señaló que, si bien el relevo en la administración municipal ocurre en circunstancias difíciles tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, confió en que esta nueva etapa permitirá dar continuidad a los proyectos en marcha y fortalecer las acciones para atender los principales retos del municipio.

Rodríguez destacó que la seguridad seguirá siendo una de las prioridades de la administración municipal, al considerar que se trata de un tema en el que no se puede bajar la guardia y que requiere de un trabajo permanente entre los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, expresó su confianza en que la coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís permitirá avanzar en temas fundamentales para Torreón, como el abasto de agua potable, el drenaje, el transporte público y otros servicios básicos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias torreonenses.