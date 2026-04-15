Destacan éxito de juego de beisbol con causa en Saltillo

El edil destacó que los resultados obtenidos se reflejarán en beneficios directos para las personas que más lo necesitan

El alcalde Javier Díaz González calificó como un rotundo éxito el juego con causa ya realizado entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova, evento que logró reunir a numerosas familias con el objetivo de apoyar al DIF municipal.

Señaló que la participación ciudadana fue fundamental para alcanzar una jornada solidaria que cumplió con su propósito social.

Recursos serán destinados a apoyo social

El edil destacó que los resultados obtenidos se reflejarán en beneficios directos para las personas que más lo necesitan, al destinarse los recursos recaudados a programas de asistencia social. Asimismo, reiteró que se continuarán impulsando actividades de este tipo para fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables en la capital de Coahuila.