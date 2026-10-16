Destaca Sheinbaum al Rodeo Saltillo 2026 como destino turístico

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó el Rodeo Saltillo 2026 en la mañanera; esperan más de 200 mil visitantes.

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La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la experiencia turística que ofrece el Rodeo Saltillo 2026, evento que se desarrolla en la Expo Coahuila y que, junto con la Feria Gastronómica, espera recibir a más de 200 mil personas.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este jueves, Rodríguez Zamora transmitió en vivo desde las instalaciones del recinto, luego de la inauguración del Rodeo Saltillo, para mostrar parte de las actividades y atractivos que ofrece este encuentro.

La funcionaria resaltó que México cuenta con una amplia diversidad de experiencias turísticas, más allá de sus destinos de playa, y señaló que eventos como el Rodeo Saltillo permiten promover las tradiciones, la cultura y la gastronomía regional, además de atraer visitantes y generar beneficios para los negocios locales.

Asimismo, destacó la participación de artesanos y la realización de convenciones como parte de la oferta que acompaña al evento. También mencionó el impacto en la ocupación hotelera de Saltillo, que ha alcanzado niveles de hasta 95 por ciento durante los cuatro días de actividades, lo que refleja la importancia de este tipo de encuentros para el turismo y la economía de Coahuila.