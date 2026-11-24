La Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila otorgó una calificación general de ocho al gobierno de Manolo Jiménez Salinas.

El desempeño del Gobierno de Coahuila en materia de seguridad, promoción turística y atracción de inversiones recibió una evaluación favorable del sector hotelero, aunque persisten rezagos económicos en las regiones Centro y Carbonífera.

Armando de la Garza Gaytán, secretario general de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, otorgó una calificación general de ocho al gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

El representante empresarial consideró que la entidad mantiene ventajas competitivas respecto a otros estados del país. Destacó los resultados en seguridad pública y el posicionamiento turístico alcanzado durante los últimos años.

Sin embargo, advirtió que estos avances todavía no se reflejan de manera equilibrada en todas las regiones, particularmente en aquellas que enfrentan dificultades económicas y productivas.

De la Garza Gaytán explicó que su evaluación toma en cuenta los resultados obtenidos en diferentes áreas de la administración estatal.

No obstante, señaló que la falta de recuperación económica en la Región Centro-Desierto y la Carbonífera representa uno de los principales asuntos pendientes para alcanzar un desarrollo más uniforme.

Seguridad y turismo impulsan la competitividad de Coahuila

El dirigente hotelero identificó la seguridad como uno de los principales atributos de Coahuila para atraer visitantes, empresarios e inversiones.

Explicó que las condiciones de tranquilidad ofrecen certidumbre a quienes buscan establecer negocios o desarrollar actividades turísticas.

También reconoció la intervención de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones responsables de preservar el orden público.

En materia turística, destacó el crecimiento registrado durante la última década. Recordó que anteriormente las expectativas de visitantes se ubicaban alrededor de 500,000 personas, mientras que actualmente la entidad supera el millón y alcanza aproximadamente 1.2 millones, de acuerdo con las cifras que presentó durante la entrevista.

Atribuyó parte de este crecimiento a las estrategias de promoción y a la mayor presencia de Coahuila en mercados nacionales e internacionales.

Señaló que el estado ha conseguido mejorar su posicionamiento como destino turístico y como territorio atractivo para el desarrollo empresarial, en comparación con la participación que tenía hace aproximadamente 15 años.

Respecto a la actividad económica, consideró que los anuncios de nuevos proyectos empresariales representan una señal favorable para el estado.

Estimó que 2027 podría ofrecer condiciones para consolidar inversiones y fortalecer diferentes sectores productivos, siempre que se mantengan los factores de competitividad y certidumbre.

Región Centro espera inversiones y recuperación de AHMSA

Al referirse a la situación económica de Monclova y los municipios de la Región Centro, De la Garza Gaytán expresó expectativas de que durante 2027 puedan concretarse nuevas inversiones.

Aunque no adelantó nombres de compañías, cantidades de recursos ni fechas de ejecución, sostuvo que existen posibilidades de mejorar el panorama económico regional.

También se refirió al proceso de Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo desenlace consideró cercano a una etapa definitiva. Reconoció que el procedimiento ha enfrentado diferentes obstáculos y precisó que se trata de un asunto que corresponde principalmente a la iniciativa privada, aunque el Gobierno estatal ha acompañado algunas acciones de respaldo.

Sobre el próximo año electoral, descartó que los movimientos políticos necesariamente representen un impedimento para la llegada de nuevas inversiones.

Explicó que las decisiones empresariales responden principalmente a condiciones económicas, competitividad y seguridad, factores que pueden mantenerse independientemente de los procesos partidistas.

Asimismo, consideró que los gobiernos municipales de la Región Centro han mantenido condiciones de estabilidad y equilibrio, elementos que contribuyen a generar confianza entre los inversionistas interesados en desarrollar proyectos en esta zona de Coahuila.

Al desglosar su evaluación, otorgó una calificación de 10 a los resultados en seguridad y al posicionamiento de Coahuila. También consideró sobresaliente el desempeño turístico, mientras que reconoció avances en materia de inversiones, aunque sin considerar resuelta la situación económica de las regiones más afectadas.

Finalmente, reiteró que la calificación general de ocho responde a los resultados positivos de la administración estatal, pero también a la necesidad de atender la crisis económica de las regiones Centro y Carbonífera.

Consideró que el próximo informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas presentará avances en diferentes rubros, aunque la recuperación productiva de estas zonas seguirá siendo una de las principales asignaturas pendientes.