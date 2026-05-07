Destaca Ramos Arizpe entre destinos industriales para invertir

El municipio de Ramos Arizpe aparece como uno de los más fuertes en exportaciones dentro de Coahuila, con operaciones de importantes compañías

El municipio de Ramos Arizpe fue destacado a nivel nacional como uno de los principales polos industriales y automotrices del país, luego de aparecer en un análisis del sitio especializado Whitepaper, enfocado en desarrollo empresarial e inversión.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la publicación generó interés entre empresarios y representantes del sector industrial, quienes reconocieron el posicionamiento que ha alcanzado el municipio por su crecimiento económico, infraestructura y condiciones para nuevas inversiones.

De acuerdo con la información difundida por Whitepaper, Ramos Arizpe concentra cerca del 9 por ciento de las exportaciones nacionales de componentes y accesorios automotrices, equivalentes a más de 3 mil 500 millones de dólares, además de representar alrededor del 38 por ciento de sus exportaciones totales.

El análisis también destaca que entre 1990 y 2020 la población del municipio se multiplicó más de cuatro veces, pasando de menos de 30 mil habitantes a más de 122 mil, impulsado principalmente por el crecimiento industrial y la llegada de trabajadores de distintas regiones del país.

Además, el municipio aparece como uno de los más fuertes en exportaciones dentro de Coahuila, con operaciones de compañías como GM, Stellantis, Magna, Tupy, LG y Marelli, así como la expansión de parques industriales y nuevas inversiones manufactureras.

El alcalde aseguró que este reconocimiento fortalece la percepción de Ramos Arizpe como un punto estratégico para la instalación de empresas nacionales y extranjeras, particularmente por factores como seguridad, conectividad, crecimiento urbano y desarrollo de infraestructura.

Según el reporte citado por el edil, en 2024 las exportaciones del municipio superaron los 9 mil 800 millones de dólares, concentrando cerca del 30 por ciento del total estatal, lo que consolida a Ramos Arizpe como uno de los motores industriales más importantes de Coahuila.

Gutiérrez Merino señaló que, pese a factores internacionales como aranceles y ajustes económicos globales, el municipio mantiene condiciones favorables para atraer inversiones y continuar expandiendo su actividad manufacturera.

El alcalde adelantó que el municipio continuará fortaleciendo infraestructura básica para sostener el crecimiento industrial, entre ellas nuevas obras relacionadas con el abasto de agua y perforación de pozos.