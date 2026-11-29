El evento representó una oportunidad para reconocer la importancia que han tenido los espacios comerciales en el desarrollo económico y social de la región

La celebración por el 25 aniversario de Plaza Cuatro Caminos reunió este viernes a representantes del sector empresarial, invitados especiales y autoridades en Torreón, en un evento que permitió recordar la evolución de uno de los centros comerciales más representativos de La Laguna.

Durante la conmemoración, Miguel Riquelme tuvo una participación destacada al formar parte de este encuentro que recordó la historia y el crecimiento de la ciudad.

En el marco de esta celebración, uno de los momentos más significativos fue la apertura de una cápsula del tiempo que permaneció bajo el suelo del complejo comercial desde su inauguración en 2001. El acto permitió recuperar distintos objetos, fotografías y publicaciones que dan cuenta de cómo era Torreón hace 25 años.

La conmemoración representó también una oportunidad para reconocer la importancia que han tenido los espacios comerciales en el desarrollo económico y social de la región, al convertirse en puntos de encuentro para las familias, además de contribuir a la actividad empresarial y la generación de empleos.

La presencia de Miguel Riquelme en este aniversario puso de relieve la importancia de mantener la vinculación entre los sectores empresarial, social y gubernamental para continuar impulsando el crecimiento de Torreón, una ciudad que ha experimentado importantes transformaciones durante las últimas décadas.

Con esta celebración, Plaza Cuatro Caminos recordó sus orígenes y renovó su vínculo con los laguneros, mientras que la apertura de la cápsula del tiempo permitió conectar a distintas generaciones a través de objetos y recuerdos que forman parte de la historia reciente de la ciudad.