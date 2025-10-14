Destaca Manolo Jiménez impulso económico en la región carbonífera

Manolo Jiménez Salinas, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, la Secretaría de Energía, la CFE y el sector empresarial

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sector empresarial para detonar el desarrollo económico en la región carbonífera del estado.

“Quiero hacer un gran reconocimiento a la Secretaría de Energía, a la CFE y, por supuesto, a las y los residentes, porque hubo la voluntad total de que este proyecto se convirtiera en una palanca de desarrollo para la región carbonífera”, expresó el mandatario estatal.

Jiménez Salinas explicó que el avance del proyecto fue posible gracias a la participación activa de empresas locales de municipios como Sabinas, Múzquiz, Monclova y Nueva Rosita, que resultaron beneficiadas con contratos de obra, suministro y servicios, fortaleciendo la economía regional.

El gobernador destacó que la intención de su administración fue distribuir las oportunidades de manera equitativa, para que la mayor cantidad de compañías locales tuvieran actividad y dinamizaran la cadena económica.

“Cada empresa con chamba es un dependiente más con trabajo y bienestar”, subrayó.

Empresarios de la región coincidieron en que este tipo de proyectos representan una inyección económica importante para las familias y pequeños proveedores locales.

“El beneficio no sólo es para las grandes constructoras, sino también para los talleres, transportistas y pequeños contratistas. Aquí todos ganamos cuando se impulsa la economía local”, señaló Roberto de la Fuente, empresario de Sabinas.

Por su parte, María del Carmen Villarreal, representante de una empresa proveedora de materiales en Nueva Rosita, destacó que gracias a esta iniciativa se han generado nuevos empleos directos e indirectos, lo que ha permitido a muchas familias mejorar su calidad de vida.

“Llevábamos años sin ver un movimiento económico de esta magnitud. Esto reactiva a toda la región y nos da esperanza de seguir creciendo”, comentó.

Jiménez Salinas reiteró que su administración continuará impulsando la diversificación económica de la región carbonífera, con proyectos que integren la transición energética, el desarrollo industrial y la modernización de infraestructura.

“Queremos que la región carbonífera siga siendo un motor económico para Coahuila, pero ahora con visión de futuro, con energía limpia, empleos bien pagados y oportunidades para todos”, concluyó el gobernador.