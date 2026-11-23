La obra requirió una inversión de $772 millones y beneficiará a más de 30,000 trabajadores que diariamente se trasladan al corredor industrial

Después de más de 20 años de ser una demanda de trabajadores, habitantes de comunidades rurales y usuarios de la región Sureste, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de la ampliación y modernización de la carretera Saltillo-Derramadero, proyecto que representó una inversión de 772 millones de pesos.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que la conclusión de esta obra representa el cumplimiento de uno de los compromisos que asumió durante su campaña, al reconocer la necesidad de mejorar la movilidad en una de las principales conexiones con el corredor industrial de Derramadero.

Señaló que diariamente más de 30 mil personas utilizan esta vialidad para trasladarse a sus centros de trabajo, además de habitantes de más de 90 ejidos ubicados al sur de Saltillo y automovilistas que circulan por esta zona.

Jiménez Salinas explicó que uno de los principales beneficios será la reducción de aproximadamente 30 minutos diarios en los tiempos de traslado, lo que representa cinco días al año que los trabajadores podrán destinar a sus familias y actividades personales.

La modernización comprendió la ampliación de 7.4 kilómetros de carretera para contar con cuatro carriles, dos por sentido, acotamientos y dos pasos superiores vehiculares ubicados en los ejidos La Angostura y Las Coloradas.

El gobernador reconoció la coordinación con el Ayuntamiento de Saltillo, el sector empresarial y los distintos actores que participaron en el desarrollo del proyecto, particularmente mediante los recursos del fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas.

Asimismo, anunció que para 2027 se pondrá en marcha un programa de construcción de caminos rurales, con el propósito de mejorar la conectividad de las comunidades ejidales y las condiciones de traslado de las familias que habitan en estas zonas.

Finalmente, sostuvo que el desarrollo de la región Sureste requiere infraestructura que acompañe el crecimiento industrial y económico, así como la coordinación entre autoridades, iniciativa privada, sindicatos y sociedad.