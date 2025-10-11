Destaca Manolo importancia de fortalecer programa de salud mental

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, resaltó los avances del programa “Lo que Sientes Importa” para atender y fortalecer la salud mental de la comunidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó los avances del programa “Lo que Sientes Importa”, una estrategia estatal enfocada en atender y fortalecer la salud mental de niñas, niños, jóvenes y familias coahuilenses.

“Estamos muy contentos porque este gran proyecto de Lo que Sientes Importa sigue avanzando, sigue creciendo, se sigue fortaleciendo, y el nacimiento de esta estrategia tiene una razón de ser sumamente poderosa”, expresó el mandatario estatal durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2025, celebrado en Saltillo.

Jiménez Salinas recordó que la iniciativa surgió a partir de las necesidades detectadas durante la campaña de 2023, cuando muchas familias compartieron las dificultades que enfrentaban ante situaciones de ansiedad, depresión o consumo de drogas.

“Cuando anduvimos en campaña en el 2023, en eventos así como este, hablábamos de lo que a veces padecían algunas familias con integrantes que pasaban por momentos de ansiedad, por momentos de depresión o de consumo de drogas. Era impresionante la cantidad de gente que conectaba. Nos dimos cuenta de que había un problema que atender, algo que de manera silenciosa va avanzando y que, si no se aborda, puede generar situaciones desafortunadas en la comunidad”, señaló.

El gobernador subrayó que Lo que Sientes Importa se ha convertido en uno de los programas más importantes de su administración, al buscar consolidar un modelo integral de salud mental sin precedentes, con acciones de prevención, acompañamiento y atención psicológica.

Como parte del evento, se presentaron experiencias de beneficiarios del programa.

María Fernanda López, madre de familia originaria de Torreón, relató que gracias a las sesiones de orientación emocional su hija logró superar un episodio de ansiedad:

“Yo no sabía a quién acudir. Con el programa nos orientaron, nos dieron talleres y ahora mi hija está mucho mejor. Es un apoyo que realmente cambia vidas”, expresó.

Por su parte, José Luis García, estudiante de secundaria en Saltillo, comentó que las actividades del programa le han permitido expresarse sin miedo y recibir acompañamiento psicológico.

“A veces los jóvenes no decimos lo que sentimos porque creemos que no nos van a entender. Aquí aprendí que no estoy solo y que hay gente que te escucha”, compartió.

El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, destacó que la estrategia incluye la capacitación de maestros, padres de familia y personal médico para la detección temprana de trastornos emocionales, así como la creación de redes comunitarias de apoyo.

“La salud mental no puede verse como un tema aislado, sino como parte esencial del bienestar de las personas. En Coahuila estamos marcando la diferencia con una política pública integral”, afirmó.

Jiménez Salinas concluyó reiterando que uno de los principales compromisos de su gobierno es continuar fortaleciendo este modelo, con presencia en los 38 municipios del estado.