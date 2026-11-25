El edil de Saltillo también reconoció el formato presentado por el gobernador para exponer los avances y compromisos alcanzados durante su administración

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se refirió al balance de los primeros tres años de gobierno de Manolo Jiménez Salinas, en el que destacó los proyectos de infraestructura, las acciones de seguridad y las inversiones que se han impulsado en Coahuila.

El edil también reconoció el formato presentado por el gobernador para exponer los avances y compromisos alcanzados durante su administración.

Díaz González señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Saltillo ha permitido desarrollar proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente en materia de prevención y vigilancia para preservar la seguridad en la capital coahuilense.

Entre las obras que resaltó se encuentran la modernización y ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, recientemente entregada, así como la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, proyectos que buscan fortalecer la movilidad y la conectividad de la ciudad.