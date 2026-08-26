Despliegan operativo terrestre y aéreo en Coahuila tras ataque

El enfrentamiento en el municpio de Candela, límite de Coahuila y Nuevo León, dejó dos civiles armados abatidos y un policía estatal fallecido

Tras el enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en el municipio de Candela, en los límites de Coahuila y Nuevo León, autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron el blindaje de seguridad en la zona Carbonífera y Norte del estado, tanto por tierra como por aire.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los hechos ocurrieron después de las cuatro de la mañana, cuando tres unidades de la Policía Estatal realizaban labores de patrullaje en una zona de brechas y detectaron un vehículo en actitud sospechosa.

Los agentes le marcaron el alto al conductor; sin embargo, este aceleró la marcha y, de manera simultánea, los tripulantes comenzaron a disparar contra los elementos estatales.

Derivado de la refriega, dos civiles armados perdieron la vida. Sus identidades se mantienen bajo reserva como parte de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.

Durante el enfrentamiento, uno de los policías estatales resultó gravemente lesionado y fueron sus propios compañeros quienes lo trasladaron inicialmente a una clínica de Candela, para posteriormente llevarlo a un hospital privado de Monclova, donde finalmente perdió la vida.

Fernández Montañez expresó sus condolencias a la familia del elemento caído y reconoció que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Señaló que estos hechos dejan de manifiesto que las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para mantener la seguridad en Coahuila.

Tras el enfrentamiento, el propio fiscal, acompañado por autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se trasladó al lugar de los hechos para coordinar las acciones de seguridad.

Explicó que se presume que en la camioneta viajaban tres personas; dos de ellas murieron durante el enfrentamiento, mientras que una tercera logró escapar.

Por este motivo, se mantiene un operativo reforzado en la zona, con vigilancia terrestre y aérea para tratar de ubicar al presunto delincuente que logró darse a la fuga.

El despliegue permanecerá durante las próximas horas, mientras continúan las labores de búsqueda y se integra la carpeta de investigación correspondiente.